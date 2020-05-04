Читать и скачать журналы онлайн Читать и скачать журналы онлайн

На сайте "Журналы онлайн" можно читать журналы онлайн, а также скачать журналы в формате pdf.
Можно читать онлайн журналы 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

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IT-News (№1 2020)

IT News (№1 2020)
Журнал про компьютеры онлайн с 27 июня 2020
В рубрике журналы про компьютеры и интернет "Компьютерные"
Другие номера журнала про компьютерные технологии

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Календарь дачника (№13 2020)

Календарь дачника (№13 2020)
Для дачников журнал онлайн с 27 июня 2020
Рубрика про сад, огород и дачу "Сад и дача"
Другие выпуски журнала для дачников

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Вокруг света (№6 2020)

Вокруг света (№6 2020)
Журнал про путешествия онлайн с 27 июня 2020
В категории журналов про туризм "Путешествия и страны"
Другие выпуски журнала про страны

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Советский морпех (№3 2020)

Советский морпех (№3 2020)
Общественный журнал онлайн с 27 июня 2020
В разделе журналов про общество и историю "Общество"
Другие выпуски журнала про общество

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Поиск (№26 2020)

Поиск (№26 2020)
Журнал про науку и технику онлайн с 27 июня 2020
В рубрике научно-технических журналов "Наука и техника"
Другие номера научно-технического журнала

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Откровения звезд (№9 2020)

Откровения звезд (№9 2020)
Журнал про знаменитостей онлайн с 27 июня 2020
В категории журналов про звезд "Знаменитости"
Другие номера журнала про знаменитостей

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Pitstop (№6 2020)

Pitstop (№6 2020)
Журнал для автомобилистов онлайн с 27 июня 2020
В категории журналы про автомобили "Авто и мото"
Другие номера журнала для автолюбителей

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Моя семья (№22 2020)

Моя семья (№22 2020)
Женский журнал онлайн с 27 июня 2020
В категории журналы для женщин "Женские журналы"
Другие номера журнала для женщин

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Откровения звезд (№8 2020)

Откровения звезд (№8 2020)
Журнал про знаменитостей онлайн с 27 июня 2020
В категории журналов про звезд "Знаменитости"
Другие номера журнала про знаменитостей

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Pitstop (№4-5 2020)

Pitstop (№4-5 2020)
Журнал для автомобилистов онлайн с 27 июня 2020
В категории журналы про автомобили "Авто и мото"
Другие номера журнала для автолюбителей

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Военно-промышленный курьер (№23 2020)

Военно-промышленный курьер (№23 2020)
Журнал про оружие онлайн с 25 июня 2020
В разделе про оружие и военное дело "Оружие"
Другие номера издания

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Небосвод (№7 июль 2020)

Небосвод (№7 июль 2020)
Журнал про науку и технику онлайн с 25 июня 2020
В рубрике научно-технических журналов "Наука и техника"
Другие номера научно-технического журнала

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Наука и техника (№6 июнь 2020)

Наука и техника (№6 июнь 2020)
Журнал про науку и технику онлайн с 25 июня 2020
В рубрике научно-технических журналов "Наука и техника"
Другие номера научно-технического журнала

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АиФ. На даче (№12 2020)

АиФ. На даче (№12 2020)
Для дачников журнал онлайн с 25 июня 2020
Рубрика про сад, огород и дачу "Сад и дача"
Другие выпуски журнала для дачников

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Откровения звезд (№7 2020)

Откровения звезд (№7 2020)
Журнал про знаменитостей онлайн с 25 июня 2020
В категории журналов про звезд "Знаменитости"
Другие номера журнала про знаменитостей
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Сайт jurnali-online.ru предназначен для того, чтобы читать журналы онлайн. Журналы онлайн можно читать прямо в браузере. Журналы даже не обязательно скачивать. Преимущественно можно читать онлайн журналы 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов.
Журналы можно читать онлайн бесплатно. И разумеется, раз журналы онлайн бесплатные, то журналы можно читать онлайн без всяких смс и даже без регистрации.
Читать журналы онлайн можно или в яндекс-вьювере pdf-файлов или открыть версию журнала онлайн для печати. Если читать журнал онлайн в версии для печати, то сразу открываются все страницы журнала.
Кроме того, можно скачать журналы бесплатно. Бесплатные журналы можно скачать с яндекс-диска.С яндек-диска, при наличии аккаунта, журналы можно скачать бесплатно и гораздо быстрее чем с других файлообменников типа турбобит, летитбит, депозит и т.п. Скачать журналы можно в пару кликов. Для этого нужно
  • Зайти в свой аккаунт на яндексе
  • Скопировать файл журнала на свой яндекс-диск. (Делается в один клик)
  • Скачать журнал бесплатно на скорости до одного мегабита (это зачастую быстрее чем если вы попробуете скачать журналы с торрента), чтобы затем читать журнал на компьютере, ноутбуке или планшете.

Если скачивать журнал не своего яндекс-диска, т.е не скопировав онлайн журнал, то скорость скачивания журнала может быть ограничена. Не забываем и о том, что скачав журнал на свой диск, вы получите свою библиотеку журналов. Причем можно читать журналы онлайн в любое время и из любого места в котором есть интернет!